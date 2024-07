Affermazione dell’atleta senior master Domenico Condito

Si dice che nessuno è profeta in patria, ma nel caso del forte atleta Domenico Condito nativo di Squillace e da molti anni trasferitosi in Liechtenstein, questa massima non trova conferma o, almeno, è l’eccezione che conferma la regola.

Il nostro oltre a numerosi piazzamenti ed a primeggiare nella categoria SM70, ha raccolto successi anche a livello internazionale, vincendo la categoria alla mezza maratona di Zurigo, nel recente passato.

Non ancora contento delle numerose affermazioni, ieri ha conquistato il primo gradino del podio categoria SM70 anche nel ridente borgo di San Pietro a Maida, durante la bella manifestazione di corsa su strada “La Paesana”.

Domenico, pertecipando con RUNCARD Fidal alla manifestazione, è iscritto alla ASD Correre Insieme, con la quale ha preso parte a numerose iniziative benefiche, alle quali l’associazione Correre Insieme è sempre presente e partecipe, quale la RUN4HOPE staffetta benefica per sostenere AIL Associazione Italiana Leucemie-linfomi.

Insomma un atleta forte di gambe e di testa, ma anche e soprattutto dal cuore grande!