Africa Unite e Ambrogio Sparagna protagonisti a Tiriolo dell’ottava edizione di Bacchanalia

E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’ottava edizione di Bacchanalia, uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese, che tornerà in scena venerdì 16 e sabato 17 agosto. Il paese dei due mari è pronto ad ospitare un ricco programma di iniziative promosso dalla Pro Loco Tiriolo “Terra dei Feaci”, con la collaborazione dell’Associazione Teura, curatrice della sezione culturale, e l’associazione Chiave di Sol a cui è affidata la direzione artistica. Storia, tradizione, musica ed enogastronomia saranno ancora gli ingredienti al centro dell’evento che vuole far rivivere i celebri riti in onore di Bacco promuovendo le bellezze del territorio di Tiriolo e dell’istmo d’Italia. Gli ospiti musicali di punta di quest’anno saranno gli Africa Unite e l’Orchestra popolare italiana diretta da Ambrogio Sparagna.

La cerimonia di apertura il 16 agosto, dalle ore 18, sarà a cura di ASD La Carmen, seguita dall’esibizione di “Insania street band” per le vie del centro storico dove, alle 20.30, il gruppo calabrese dei Folk n’ Roll darà il via alla serata musicale. Si proseguirà, alle 23, in Piazza Italia con le sonorità reggae degli Africa Unite System of a sound, accompagnati dagli Architorti con il nuovo tour seguito all’uscita dell’opera musicale “In tempo reale”. Uno spettacolo intenso in cui i brani storici degli Africa, guidati dalla voce di Bunna e dal lavoro ritmico e percussivo di Papa Nico, rivivranno attraverso l’insolito dialogo con un’orchestra d’archi.

Sabato 17 agosto, alle ore 18.30, andrà in scena il caratteristico corteo nuziale di Bacco e Arianna, a cura dell’Associazione Teura con la partecipazione straordinaria de “Il Mulino delle Arti”, spettacolo itinerante di teatro e musica, che si concluderà con la lettura dell’editto del Senatus Consultum de Bacchanalibus. Sarà la volta poi dell’artista calabrese Francesca Prestia, che riceverà il premio come “Cantastorie di Calabria” e si esibirà sul palco del centro storico alle ore 20.30, seguita da “Lycosa Tarentula”. A chiudere l’evento, alle ore 23 in Piazza Italia, il maestro Ambrogio Sparagna accompagnato dall’Orchestra Popolare Italiana con lo spettacolo “Taranta d’amore”, grande festa dedicata ai balli della tradizione popolare italiana.

Bacchanalia si avvale di importanti partner, tra i quali la Camera di Commercio di Catanzaro, e durante le serate ci sarà spazio anche per l’enogastronomia d’eccellenza. Si potranno degustare i vini delle cantine calabresi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers, oltre che le prelibatezze tipiche di Tiriolo. Nei due giorni si terrà anche il mercatino di ortofrutta e trasformati a cura di Campagna Amica Coldiretti Calabria e vi saranno diverse esposizioni di artigianato artistico. E ancora escursioni, visite guidate e due mostre suggestive: “I riti del sangue”, a cura di Tommaso Leone, nella chiesa dello Spirito Santo, e “Omaggio a Cardisco” nella Casa delle Culture.