Aggiornamento bollettino Covid-19 nel comune di Guardavalle: 7 nuovi contagi, 76 i casi totali

“Oggi, purtroppo, vi devo segnalare la positività al Covid -19 di altre 7 persone a Guardavalle, ma devo anche dire che delle sette persone positive, solo 3 sono residenti a Guardavalle, mentre gli altri 4 sono residenti a Badolato ma domiciliati da noi.

Comunque, i numeri dicono che bisogna stare attenti perché il virus non conosce barriere, attacca tutti, uomini, donne e bambini ed infatti dei nuovi positivi c’è anche una bambina.

Pertanto, salgono a 76 i positivi, di cui:

37 sono risultati positivi con il test molecolare

39 sono risultati positivi con il test rapido

Vi comunico che domani saranno effettuati 15 tamponi molecolari alle persone che sono risultate positive al test rapido.

Le ristrettezze attivate con l’ordinanza del 10 gennaio, da me firmata, forse sono servite anche per rallentare il contagio, ma questo non potrà bastare se non continuiamo a comportarci da persone responsabili.

Purtroppo, mi sono state segnalate delle “trasgressioni” dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Guardavalle, con la presenza di tantissime persone sul lungomare, con le relative contestazioni o multe.

Non sono comportamenti da accettare da Cittadini responsabili. Mi auguro che si cambi atteggiamento da parte di tutti. Oggi è la vigilia della festa del Santo Patrono e vedere la chiesa così desolatamente vuota per onorare S.Agazio, sicuramente lascia nei nostri cuori tanta tristezza.

Ho pregato il “Nostro” Protettore di vegliare su di noi e sul mondo intero affinché questa pandemia possa essere sconfitta definitivamente.

Don Orlando, nella Sua omelia, si è soffermato sulla Fede e sull’Amore con cui bisogna vivere quotidianamente, anche in questo momento terribile.

Domani festeggeremo il Centurione e Martire in modo solenne. Vi invito, infine, come sempre, a rispettare le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19″.

Lo rende noto in un post su Facebook il sindaco di Guardavalle, Pino Ussia.