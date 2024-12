Aggiudicati i lavori di ristrutturazione del lungomare di San Sostene

E’ stato aggiudicato definitivamente il lavoro del lungomare di San Sostene per un importo contrattuale di lavori pari a euro 628.900,11.

Le opere comprendono, tra le altre, la regimentazione delle acque piovane, il rifacimento del fondo stradale, la ristrutturazione dei muretti con pietra di Trani, la nuova pavimentazione di 200 mq. sempre in pietra di Trani con un colore beige-rosato molto caldo e piacevole, il miglioramento delle condizioni di illuminazione con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza dei corpi illuminanti esistenti e dei relativi cavi e reti esistenti, il sistema di videosorveglianza anche nelle aree attrezzate a margine del lungomare, il percorso natura formato da quattro tappe con attrezzi per il fitness e palestra all’aperto, nonché giochi per bambini.

Nel mese di gennaio 2025 verrà stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria e presumibilmente i lavori inizieranno tra febbraio/marzo 2025.

Il Sindaco Aloisio ha dichiarato la propria soddisfazione per la ristrutturazione del lungomare che rientra nelle tantissime opere programmate, che entro due anni daranno un ulteriore lustro e sviluppo all’intero territorio sansostenese, ormai meta turistica e anche per numerosi nuovi cittadini che hanno preferito San Sostene per continuare il loro percorso di vita familiare.