Aggiunte 300 ore di straordinario per coprire i turni di gennaio del 118 nell’Asp di Catanzaro

Sarà aperta da parte dell’Asp di Catanzaro sul Mepa una richiesta di offerta per il servizio annuale di portierato ed accoglienza nei presidi ospedalieri di Soverato, Lamezia Terme e Soveria Mannelli, nei giorni scorsi al centro della convenzione trimestrale con organizzazioni di volontariato per quanto riguarda il controllo delle normative in tema di certificazione verde e distanziamento sociale.

Il nuovo affidamento prevedrà invece un importo complessivo di 207.524,40 euro più Iva, cifra più alta rispetto alla precedente procedura avviata a novembre e ritenuta non congrua.

Prosegue intanto l’emergenza medici per il servizio del 118, che anche per il mese di gennaio ricorrerà all’uso degli straordinari: 300 ore di copertura dei turni e 100 a disposizione del direttore della centrale operativa per eventuali imprevisti (malattie, infortuni, etc), al costo di 20.000 euro.