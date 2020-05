Aggredisce i familiari con un’ascia, 18enne arrestato

I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato un 18enne del luogo accusato di tentata estorsione, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia e minaccia.I fatti raccontano che nei giorni scorsi i militari della Stazione di Trebisacce, allertati da alcuni familiari conviventi con il giovane, siano intervenuti presso l’abitazione, dove lo stesso era andato in escandescenze a seguito del rifiuto da parte dei propri familiari di aderire all’ennesima richiesta di denaro necessario verosimilmente per acquistare droga e le cui pretese, ripetute nel tempo, avevano in pochi mesi portato al prosciugamento dei risparmi familiari.

I militari intervenuti sorprendevano il giovane ancora in stato di agitazione e con un’ascia in mano, mentre tentava di sfondare la porta della camera della sorella che si era barricata all’interno, mentre gli altri due congiunti erano riusciti a guadagnare l’esterno dell’abitazione. Con non poca difficoltà i carabinieri riuscivano ad immobilizzare il giovane ed a disarmarlo.

I militari avevano, quindi, modo di verificare le conseguenze della furia del giovane: una porta a vetri in frantumi, dei piatti spaccati e vari danni al mobilio, nonché rinvenivano all’interno della camera del giovane una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo.

Il ragazzo alla luce di quanto sopra veniva tratto in arresto per maltrattamenti aggravati, danneggiamento, tentata estorsione, minaccia e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva tradotto presso la Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto ed il gip, dopo aver convalidato lo stesso, ha confermato nei confronti del ragazzo la misura cautelare carceraria.