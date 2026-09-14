Aggredisce la compagna in casa, uomo sottoposto a fermo

Avrebbe aggredito la compagna nell’appartamento in cui vivono e per questo un uomo è stato sottoposto a fermo dalla Polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Crotone sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna. Al loro arrivo l’uomo si era già allontanato mentre la donna presentava delle lesioni al braccio sinistro. Trasportata al Pronto soccorso è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni.

Dagli accertamenti della Polizia sarebbe emerso un quadro caratterizzato da ripetuti episodi di violenza fisica, accompagnati da condotte vessatorie di natura psicologica.

Le ricerche avviate dalle Volanti hanno poi consentito di rintracciare il compagno mentre tentava di rientrare nell’abitazione familiare. Alla luce degli elementi acquisti, gli investigatori hanno proceduto al fermo dell’uomo, che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

La donna, dopo essere stata sottoposta alle cure mediche, è stata accompagnata in un luogo ritenuto idoneo a garantirne la sicurezza.