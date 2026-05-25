Aggredisce la moglie, 52enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia a seguito della richiesta di soccorso arrivata agli agenti da parte della moglie, chedopo dell’ennesimo litigio, il giorno di Pasquetta, era stata aggredita e minacciata dal marito.

L’accusa per l’uomo è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palmi. Un ennesimo episodio di violenza familiare, questo, registrato in Calabria, dopo l’arresto di un giovane, nella notte, che aveva preso a calci e pugni la ex compagna.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno raccolto la testimonianza della donna che ha raccontanto che le condotte violente del marito andavano avanti da diverso tempo, lei però non aveva mai trovato la forza di denunciare o segnalare i maltrattamenti alle forze dell’ordine.

Le indagini condotte dal personale Commissariato di Palmi della Polizia, basata sulle dichiarazioni della vittima e sugli elementi raccolti, ha consentito alla Procura di delineare una convergenza di indizi tale da chiedere al Gip l’emissione della custodia cautelare. L’uomo è stato portato nel carcere di Reggio Calabria.