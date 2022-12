Aggredisce la moglie e picchia il figlio, 46enne arrestato

Prima l’accesa discussione, poi la violenta aggressione nei confronti di moglie e figlio. I carabinieri di Lattarico sono intervenuti, in seguito alla richiesta giunta al 112, nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale a Rota Greca, piccolo comune in provincia di Cosenza. A lanciare l’allarme una donna, vittima di violenza da parte del marito. I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna che, nel frattempo, era stata soccorsa dai familiari a causa di una ferita alla tempia.

La lite, scoppiata la mattina del 24 dicembre perché la donna era stata coinvolta in un lieve sinistro, è degenerata nelle successive ore. L’uomo – di 46 anni -, accecato dall’ira, ha preso un coltello da macellaio lungo quasi 20 centimetri. Non lo ha utilizzato – secondo quanto appreso – ma in seguito ha colpito la donna e anche il figlio giunto in soccorso della mamma.

Dalle ultime indagini è emerso che le violenze perpetrate dall’uomo nei confronti della moglie erano iniziate subito dopo il matrimonio. La donna ha sporto denuncia. Il giudice del Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di avvicinamento per l’uomo, accusato di maltrattattenti reiterati in famiglia.