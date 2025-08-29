Aggredisce l’ex moglie con un coltello, pensionato arrestato

I carabinieri della Stazione di Roccabernarda, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, hanno arrestato un uomo del posto, pensionato e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di una violenta aggressione contro l’ex moglie.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito la donna con più fendenti al collo e alla spalla, utilizzando un coltello, per motivi legati alla separazione avvenuta circa un anno fa. Solo il rapido intervento dei soccorsi ha evitato esiti più gravi: la vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale di Cosenza, è fuori pericolo di vita ma ricoverata per le cure necessarie.

I rilievi sono stati eseguiti dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Crotone, in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone diretta dal procuratore Domenico Guarascio, sono condotte dai militari di Roccabernarda e Petilia Policastro.