Aggredisce una coppia per il posto dove mendicare, 27enne arrestato

Un giovane di 27 anni di nazionalità nigeriana, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia a Reggio Calabria dopo che ha aggredito una coppia, un romeno di 66 anni ed una polacca di 55 disabile, alla quale contendeva il posto in cui chiedere l’elemosina.

L’episodio é accaduto nei pressi di un centro commerciale. Il giovane migrante, secondo la ricostruzione della polizia, ha aggredito la coppia perché chiedeva l’elemosina in un punto in cui lui faceva da tempo la stessa cosa.

Il giovane, quando ha visto i due mendicare, li ha aggrediti prima con diversi pugni e poi li ha colpiti ripetutamente con la stampella utilizzata dalla donna per deambulare.

L’aggressore é stato rintracciato poco dopo dagli agenti della Squadra volante della Questura nel pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano, dove si era recato per farsi medicare una mano che si era fratturato durante l’aggressione.

Il giovane nigeriano, che é stato portato in carcere, ha precedenti per rapina aggravata e lesioni personali ed in passato é stato anche indagato per violenza sessuale.