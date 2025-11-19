Aggredisce una donna per strada a Catanzaro Lido, fermato dalla Polizia

Un uomo è stato fermato dalla polizia nella serata di lunedì scorso per avere aggredito una donna nel quartiere Lido di Catanzaro. Lo rende noto il segretario generale provinciale del sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro Rocco Morelli.

La donna, riferisce, “seguita e minacciata dall’uomo che la stava perseguitando, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli equipaggi della Squadra Volante sono prontamente giunti sul posto, riuscendo a fermare l’aggressore nonostante il suo atteggiamento violento. La donna è stata trasportata in ospedale con una profonda ferita alla testa”.

“Rivolgo – afferma Morelli – un sentito plauso ai colleghi intervenuti: grazie alla loro prontezza e alla loro professionalità si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Hanno agito con coraggio e grande senso del dovere”.

A pochi giorni dal 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, Morelli aggiunge: “Episodi come questo mostrano quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime. Continueremo a garantire un impegno costante sul territorio, affinché ogni donna possa sentirsi protetta”.