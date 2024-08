Aggredito da uomini con il volto coperto da passamontagna, 35enne in prognosi riservata

Un reggino di circa 35 anni è stato gravemente ferito nel corso di una violenta aggressione fisica compiuta da alcuni sconosciuti che hanno agito col volto coperto da passamontagna.

Il pestaggio si è verificato la notte scorsa in una zona periferica e poco popolata situata tra i comuni di Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica.

Sconosciuti, al momento, i motivi del pestaggio nel corso del quale la vittima, ora ricoverata in prognosi riservata al Gom di Reggio Calabria, ha riportato varie fratture e ferite in diverse parti del corpo e il taglio di una parte della lingua. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell’aggressione.