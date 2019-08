Aggressione e violenza sessuale sulla moglie, arrestato

La Squadra Mobile di Catanzaro ha tratto in arresto un soggetto destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della coniuge.

Il procedimento è scaturito dalle denunce presentate dalla vittima nei confronti del marito affetto anche da ludopatia. Il grave quadro indiziario è stato confermato da altri componenti del nucleo familiare, mentre la pericolosità è conclamata anche da un episodio accaduto presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro laddove l’indagato, tentando di fuggire dal nosocomio, ha aggredito due infermiere intervenute colpendole violentemente.

Alla luce dei gravi fatti occorsi e attesa la attuale pericolosità, il gip presso il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’istanza tempestivamente avanzata dalla Procura della Repubblica, di Catanzaro, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere con allocazione presso un istituto che consenta anche l’osservazione psichiatrica.