Agli arresti domiciliari viene beccata con cocaina ed eroina in casa, 50enne arrestata

I Carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato una donna di 50 anni trovata in possesso di droga che, secondo gli inquirenti, era detenuta con finalità di spaccio, nonostante fosse già agli arresti domiciliari.

Infatti, durante i controlli di routine condotti dal Nucleo operativo e radiomobile lametino, i militari salendo le scale per arrivare all’abitazione della donna hanno notato sul pianerottolo alcuni ritagli tondi di buste in cellophane, solitamente predisposti con tale forma per confezionare singole dosi di sostanza stupefacente.

Insospettiti, hanno dunque deciso di chiedere ausilio alla Centrale Operativa di Lamezia, con successivo supporto della Sezione operativa del Nor e della Stazione di Lamezia Terme Sambiase.

Entrati nell’abitazione della donna i Carabinieri hanno notato un’ingiustificata agitazione della donna, per cui hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare.

Così i militari hanno rivenuto sostanza stupefacente – circa 12 gr. di cocaina suddivisa in dosi e 2 gr. di eroina – un bilancino di precisione, sostanza da taglio e oltre 3.000 euro in contanti, il tutto rinvenuto sul fondo di un mobile di una camera da letto, opportunamente occultato in un marsupio riposto al di sotto di una pila di coperte.

Lo stupefacente rinvenuto veniva sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia, chiamato ora a stabilirne la natura qualitativa.

Al termine delle attività di perquisizione, la donna, già agli arresti domiciliari per la stessa tipologia di reati, è stata dichiarata in arresto- Il successivo 22 gennaio, il gip del Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto disponendo a carico della donna la misura cautelare violata.