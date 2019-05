Agricoltore colpito dalle lame della motozappa, trasportato in elisoccorso a Catanzaro

Un agricoltore, P.G., di 54 anni, è rimasto ferito ad una gamba a causa di un incidente sul lavoro occorsogli nella frazione “Preitoni” di Limbadi.

L’uomo stava tagliando l’erba in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito all’arto inferiore dalle lame della motozappa che stava utilizzando. Immediati i primi soccorsi prestati dai presenti, in attesa dell’arrivo di un elicottero a bordo del quale il ferito è stato portato a Catanzaro.

Nonostante la lesione profonda, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto hanno avviato accertamenti i carabinieri di Nicotera.