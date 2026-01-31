Agriturismo da incubo: gravi carenze strutturali e sanitarie, 280 kg di alimenti sequestrati


Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio messa in campo dal Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone per garantire il rispetto delle norme amministrative, la sicurezza dei lavoratori e la tutela della salute pubblica. Negli ultimi giorni, una serie di ispezioni mirate ha interessato i comuni di Cirò Marina e Strongoli, facendo emergere gravi irregolarità in diverse attività commerciali e ricettive.

Nel corso di un servizio coordinato, i Carabinieri delle Stazioni di Torre Melissa, Cirò Superiore e Cirò Marina, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cosenza, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Crotone e del personale dell’Asp, hanno sottoposto a controllo un agriturismo del territorio cirotano.

L’ispezione ha evidenziato un quadro allarmante di carenze strutturali e igienico-sanitarie, tali da rendere necessaria la sospensione definitiva dell’attività. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 280 chilogrammi di alimenti – tra insaccati, formaggi e conserve – e di bevande completamente privi di tracciabilità ed etichettatura, requisiti indispensabili per la sicurezza dei consumatori.

Nel corso degli accertamenti sono emerse anche irregolarità nella gestione del bestiame: numerosi capi risultavano non registrati. In mancanza della documentazione prevista, l’autorità competente procederà con l’abbattimento sanitario degli animali.

Parallelamente, l’attività dei Carabinieri si è concentrata anche sul contrasto al gioco d’azzardo patologico e sulla tutela dei lavoratori. A Cirò Marina, il controllo in un internet point e sala scommesse ha portato al deferimento in stato di libertà dell’amministratrice, ritenuta responsabile di violazioni legate alla mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti e all’inosservanza delle prescrizioni ispettive. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 4.000 euro.

A Strongoli, invece, i militari della locale Stazione, insieme al personale del Nil, hanno ispezionato un bar-pizzeria, riscontrando l’omessa denuncia all’Inail e ulteriori violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Al titolare sono state comminate sanzioni per oltre 1.000 euro.

I controlli rientrano in una più ampia strategia di monitoraggio continuo del territorio, volta non solo alla repressione degli illeciti, ma soprattutto alla prevenzione dei rischi per la salute pubblica e allo sfruttamento lavorativo. L’Arma dei Carabinieri ha ribadito l’importanza dei controlli sistematici anche nei confronti di soggetti con precedenti o sottoposti a misure restrittive.

Le attività ispettive e le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.