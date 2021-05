Agriturismo in fiamme, indagini sulle cause

Incendio in un agriturismo questa mattina in contrada Amica nel comune di Rossano. Interessato dalle fiamme il tetto con struttura in legno di una delle tre villette facente parte dell’attività ricettiva.

Al momento del rogo nella villetta non dimorava nessuno.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio. Non risultano danni a persone.