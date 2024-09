Aifa, antipertensivo ritirato dalle farmacie. Ecco info e lotti

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con provvedimento del 19 settembre 2024 ha comunicato il ritiro a scopo cautelativo, di vari lotti di un antipertensivo.

Nel dettaglio si tratta dei lotti nn. 1309345 con scadenza 30/09/2025; 1302596 con scadenza 31/12/2025;1200807 con scadenza 31/12/2024; 1200806 con scadenza 30/11/2024; 120854 con scadenza 31/07/2025 del medicinale Trandolapril Mylan Generics, AIC n. 038260105 della ditta Viatris/Mylan Spa.

Il provvedimento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è stato disposto a titolo cautelativo a seguito di notifica della ditta concernente fuori specifica del titolo. Trandolapril Mylan Generics è un farmaco a base del principio attivo Trandolapril , appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE-inibitori, non associati, è indicato nel trattamento della ipertensione arteriosa lieve o moderata.

La ditta Viatris/Mylan SpA sita in Milano Via Vittor Pisani,20, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.