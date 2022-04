Aifa dispone ritiro lotti medicinale per il trattamento dell’osteoporosi

AIFA dispone ritiro dalle farmacie: “Risultati fuori specifica in confezioni del medicinale per osteoporosi”. Disposto ritiro lotti medicinale per il trattamento dell’osteoporosi e per ridurre il rischio di insufficienza di vitamina D. allerta dell’Agenzia tedesca di sicurezza sanitaria.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro di alcuni lotti di un medicinale per il trattamento dell’osteoporosi e per ridurre il rischio di insufficienza di vitamina D.

Nello specifico si tratta dei lotti della specialità medicinale ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO ARISTO 70 mg/5600 UI compresse, lotto n. 1004619 scadenza 04/2022, lotto n. 1004620, scadenza 04/2022, lotto n. 1004195, scadenza 04/2022, lotto n. 1101179, scadenza 01/2023, lotto n. 1101180 scadenza 01/2023, lotto n. 1101181, scadenza 01/2023 AIC 044579035 e del medicinale ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO ARISTO 70 mg/2800 UI compresse, lotto n. 1004619 scadenza 04/2022, lotto n. 1100050, scadenza 09/2022 AIC 044579011 della ditta ARISTO PHARMA GMBH.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della notifica di allerta pervenuta dall’agenzia tedesca concernente risultati fuori specifica in confezioni del medicinale, ed ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006.