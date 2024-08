Aifa segnala ritiro lotti di un farmaco per l’ipertensione, ecco info e lotti

L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – con provvedimento del 5.8.2024, ha disposto il ritiro di un noto medicinale per l’ipertensione.

Si tratta dell’ “IDALAZIDE 20MG/25MG compresse rivestite con film 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL” lotto BOA42301A con scadenza 10/2026, AIC n. 044588061”, della ditta I.B.N. SAVIO S.r.L, sita a Pomezia, comune della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio, in via del Mare, 36.

Il procedimento è stato avviato a scopo cautelativo, dopo che la stessa ditta ha dato comunicazione della possibilità relativa fuori specifica del titolo.

Il medicinale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è utilizzato nel trattamento dell’ipertensione essenziale.

La ditta ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.