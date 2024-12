Aifa segnala ritiro lotto medicinale antidepressivo

L’Aifa, a tutela della salute pubblica, con provvedimento del 12.12.2024, ha disposto il ritiro del medicinale DULOXETINA 60 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule, AIC n. 043594098, lotto n. 220521 scad. 02/2025 ditta Towa Pharmaceutical SpA. sita nella città metropolitana di Milano, in via Enrico Tazzoli, 6.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di notifica da parte della ditta relativa ad impurezza nitrosamminica superiore al limite consentito.

Duloxetina appartiene alla categoria degli antidepressivi, usato negli adulti per trattare: depressione. disturbo d’ansia generalizzato come sensazione cronica di ansia o nervosismo, dolore neuropatico diabetico, spesso descritto come bruciante, tagliente, pungente, lancinante, o opprimente o come una scossa elettrica.

L’azienda Towa Pharmaceutical SpA, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.