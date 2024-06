AIFA: unguento oftalmico richiamato cautelativamente dalle farmacie, ecco info e lotti

L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ha disposto, a scopo cautelativo, il ritiro di alcuni lotti dell’unguento oftalmico “EXOCIN” della ditta AbbVie S.r.l., sita Campoverde di Aprilia, in provincia di Latina, sulla S.R. 148 Pontina km 52 s.n.c..

Nello specifico si tratta dei lotti “EXOCIN 0.3% unguento oftalmico”, lotti n. A0397 scad. 31/08/2025, n. A0398 scad.31/08/2025, n. A0399 scad. 31/08/2025, n. X0487 scad. 30/09/2024, n. X0489, scad. 31/10/2024, AIC n. 027234020.

Exocin è un farmaco a base del principio attivo Ofloxacina, appartenente alla categoria degli Antibatterici chinolonici e nello specifico Fluorochinoloni.

E’ indicato per il trattamento delle infezioni oculari esterne causate da germi sensibili all’Ofloxacina, come blefariti, congiuntiviti, blefarocongiuntiviti, cheratocongiuntiviti, dacriocistiti, cheratiti, meibomiti, e per la profilassi post-operatoria.EXOCIN è anche indicato, limitatamente alla forma collirio 3 mg/ml, per il trattamento delle ulcere corneali infettive di origine batterica.

Il provvedimento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito di notifica da parte della ditta Abbvie Srl relativa a risultato fuori specifica del titolo nel medicinale.

La ditta Abbvie Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.