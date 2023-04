Aifa vieta utilizzo Imodium Diarrea e Meteorismo

Aifa, con apposito provvedimento in data 4.4.2023, ha disposto il divieto di utilizzo, in via cautelativa, del medicinale della ditta JOHNSON & JOHNSON SPA: “IMODIUM DIARREA E METEORISMO” 2 mg/125 mg, 6 compresse lotto n. 2JV1431 scad. 09/2025 AIC 048426011.

Il provvedimento, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta JOHNSON & JOHNSON SPA, concernente problematica di natura regolatoria relativa alla shelf life del medicinale.

La ditta JOHNSON & JOHNSON SPA, sita in via Ardeatina km 23,500 – Santa Palomba – Pomezia, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

La circolare è disponibile per la visione sul sito dello “Sportello dei Diritti”.