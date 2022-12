Al Consiglio Comunale di Satriano la mozione “Sia mantenuta la scorta a Pino Masciari!”

Durante la seduta ordinaria di Martedì 13 Dicembre 2022, su proposta del gruppo Orizzonte 2030, Il Consiglio Comunale di Satriano ha votato favorevolmente e all’unanimità, per la mozione con oggetto: “Sia mantenuta la scorta a Pino Masciari!”.

Orizzonte 2030 per Satriano, attraverso il documento approvato in Consiglio Comunale, ha voluto rompere il pericoloso silenzio delle istituzioni locali calabresi sul caso Masciari. Pino è imprenditore e testimone di giustizia calabrese, per anni ha vissuto sotto scorta con la sua famiglia per aver denunciato i tentativi di estorsione ai danni della sua azienda edile e ha fatto condannare elementi di spicco della ‘ndragheta. Il 15 ottobre 2022 (con comunicazione n. 353/4/OPS), il Ministero dell’Interno ha dato avvio al procedimento finalizzato alla revoca del dispositivo tutorio per sé, e per la sua famiglia.

Visto che Si ritiene preziosa la testimonianza e l’esempio di questo imprenditore calabrese che ha visto bruciate tutte le sue imprese per aver denunciato l’infiltrazione profonda della ‘ndrangheta nella politica e nel sistema degli appalto, si è voluto denunciare la pericolosità del silenzio delle Istituzioni locali calabresi e sensibilizzare cittadini, educatori, politici locali, e stampa chiedendo al Sindaco e la Giunta di Satriano di attuare tutte le azioni necessarie per chiedere al Presidente della Repubblica e al Ministro dell’Interno di rivalutare i motivi di queste scelte che pongono la vita di Pino Masciari e della sua famiglia in grave rischio e di ripristinare immediatamente il programma di protezione cui era precedentemente sottoposto.