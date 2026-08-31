Al Dadadà Beach Village di Montauro eletto il nuovo sindaco: Alessio Marcellino vince al termine di un testa a testa

Il Dadadà Beach Village ha il suo nuovo Sindaco. Al termine delle consultazioni elettorali che si sono svolte domenica 30 agosto, Alessio Marcellino è stato eletto nuovo primo cittadino del Dadadà, al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo voto con lo sfidante Jerry Starace.

Una giornata all’insegna della partecipazione che ha trasformato ancora una volta il Dadadà Beach Village di Montauro in una vera e propria città in miniatura, con i suoi cittadini-bagnanti chiamati alle urne per scegliere la propria guida.

Le operazioni di voto si sono svolte dalle 10 alle 18, con un’affluenza particolarmente significativa. Lo spoglio ha regalato un lungo testa a testa tra i due candidati, mantenendo alta l’attenzione fino alle battute finali, quando è arrivata la proclamazione di Alessio Marcellino come nuovo Sindaco del Dadadà.

Subito dopo l’ufficializzazione del risultato, la giornata elettorale si è trasformata in una festa, con la proclamazione del nuovo Sindaco e un brindisi collettivo che ha coinvolto i frequentatori dello stabilimento.

L’Election Day ha rappresentato anche un momento di partecipazione e confronto per la comunità del Dadadà. Durante la giornata, infatti, i cittadini hanno avuto l’opportunità di condividere idee, suggerimenti e proposte per contribuire a migliorare ulteriormente la vita e i servizi della “città” balneare.

L’iniziativa si inserisce nella particolare identità del Dadadà Beach Village, concepito come una vera città in scala, con vie, quartieri, servizi e una comunità di “residenti” che ogni estate ne anima gli spazi.

La giornata elettorale ha inoltre visto il Dadadà protagonista di un’altra importante partecipazione: lo stabilimento è infatti in gara per il titolo di “Best Beach 2026”, il concorso nazionale promosso da Mondo Balneare che eleggerà il “Miglior Lido d’Italia”.

Dopo l’elezione del nuovo Sindaco, dunque, per il Dadadà continua la sfida: questa volta a livello nazionale, con l’obiettivo di conquistare il riconoscimento di Best Beach 2026.

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