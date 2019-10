Al Festival d’Autunno Ron ricorda il suo grande amico Lucio Dalla

E’ ancora nella memoria di tutti il successo ottenuto da Carmen Consoli con la sua esibizione perfetta che il Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, si prepara a vivere un’altra pagina dell’edizione dedicata ai cantautori. Sabato 12 ottobre, alle 21:00 al Teatro Politeama di Catanzaro, nell’unica data calabrese sarà di scena Ron con il concerto dedicato a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Dalla.

«Lo spettacolo – commenta Antonietta Santacroce – è molto più di un omaggio al grande Lucio a cui Ron è stato legato da un lungo sodalizio umano e artistico consolidatosi con l’indimenticato tour di “Banana Republic” fatto dai due artisti con Francesco De Gregori nel 1979 per gli stadi di tutta Italia. Sarà questa una occasione per celebrare il talento di uno dei maggiori cantautori italiani attraverso alcuni brani scelti da Ron e riletti alla sua maniera, mantenendo intatto lo spirito originale».

Tra i più importanti cantautori italiani, Ron ha iniziato la sua carriera nel 1970, quando, appena diciassettenne, si è esibito al Festival di Sanremo con “Pa’ diglielo a Ma’”, conquistando da subito i favori del pubblico. Da allora nasce la collaborazione e l’amicizia con Dalla con il quale scrive Piazza Grande. La sua raffinata capacità compositiva è stata esaltata da un percorso musicale sempre importante, suggellato da album che lo hanno posto al centro dell’attenzione di critica e pubblico. Tra i suoi successi va ricordata la vittoria del Festival di Sanremo nel 1996 con la canzone Vorrei incontrati fra cent’anni presentata in duetto con Tosca.

IL CONCERTO. Nel concerto di Catanzaro sarà accompagnato sul palco da Roberto Di Virgilio alle chitarre, Giuseppe Tassoni al pianoforte, Roberto Gallinelli al basso e Elio Rivagli alla batteria – proporrà molti successi intramontabili di Dalla tra cui Tu non mi basti mai, Canzone, Attenti al lupo, Anna e Marco, Futura, Tutta la vita e altri celebri brani del cantante bolognese, alcuni scritti dallo stesso Ron, tutti rivisti e riarrangiati con sonorità vicine al suo mondo, senza per questo snaturare l’originale bellezza. Ron ripercorrerà i mille volti della carriera di Lucio Dalla, svelando aneddoti e storie inconsuete legate alla vita del cantautore in uno spettacolo ricco di emozioni.

LUCIO, IL FILM. Il Festival d’Autunno ricorderà Lucio Dalla venerdì 11 ottobre, alle ore 18:00, nella Biblioteca Comunale “De Nobili” di Catanzaro, con l’appuntamento Le parole di Lucio durante il quale verrà proiettato il film Senza Lucio di Mario Sesti preceduto dalla presentazione della giornalista Edi Vitaliano.

LA MASTERCLASS. Sabato 12 ottobre, alle ore 18:30, il concerto sarà anticipato dalla masterclass che Ron terrà nel Piccolo del Politeama. Durante l’incontro con i fan e i musicisti il cantante oltre a ricordare il suo amico Lucio Dalla, racconterà aneddoti e curiosità della sua carriera.