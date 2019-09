Al largo della Calabria la barca a vela più grande del Mondo, è costata oltre 430 milioni di euro

Ancora una volta le coste di Vibo Marina, dove si trova il porto del capoluogo di provincia, ospitano imbarcazioni di prestigio.

Questa volta a fare la comparsa al largo delle coste vibonesi è il Sailing Yacht A celebre per essere l’imbarcazione a vela più grande del mondo.

Ha un costo di 430 milioni di euro, è stato progettato dal designer Philippe Stark per contro del miliardario russo Andrey Melnichenko, all’89esimo posto nella classifica mondiale dei super ricchi.

Per comprendere la sua imponenza è sufficiente elencare alcune peculiarità: lunghezza 142,8 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza, albero maestro di 90 metri e la parte emersa è alta come un palazzo di 8 piani. Al suo interno una grande piscina e un osservatorio subacqueo mentre uno dei ponti è attrezzato per l’atterraggio degli elicotteri. Tra le altre particolarità anche quella che è dotato di un campo di calcio.