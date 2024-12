Al Lido San Domenico di Soverato il 21 e 22 Dicembre si svolgerà il “Vintage Fest Xmas Edition”

A Soverato sabato 21 e domenica 22 Dicembre 2024 si svolgerà “Vintage Fest Xmas Edition”: un evento ad ingresso gratuito per appassionati di musica, artigianato e moda.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Calabria Communication con il patrocinio del Comune di Soverato, si terrà dalle 11:00 alle 22:00 nella straordinaria cornice del Christmas Beach Village presso il Lido San Domenico sul Lungomare Europa.

Lo storico stabilimento balneare, attivo dal 1887, si trova nella splendida Baia dell’Ippocampo ed offre un’atmosfera incantevole. Paesaggi mozzafiato in cui il mare cristallino di Soverato incontra l’infinità del cielo.

Una location suggestiva adibita a festa per l’occasione in cui fare un tuffo nel passato ed immergersi nella magia delle festività tra stand con tante idee regalo handmade.

Un allestimento d’eccezione con un albero di Natale alto 6 metri pieno di luci e l’installazione “Wandering Star”, una stella gigantesca in legno riciclato realizzata dagli artisti di Windowsea.

Dopo il successo del Vintage Fest dello scorso 5 Luglio, torna il format dal fascino retrò in un’edizione natalizia con ampio spazio alla creatività ed all’artigianato. Il Natale a Soverato si illuminerà con un appuntamento unico ed originale e la musica che farà da filo conduttore, intrattenimento e divertimento.

L’Area Market offrirà una ricca selezione di articoli da poter scambiare/vendere/acquistare. Artisti, artigiane ed artigiani calabresi proporranno le loro creazioni originali: oggettistica, borse, gioielli, ceramiche, illustrazioni su carta e tessuti e molto altro. Grazie alla partnership con Calabria Vinyl Market a cura di Semplicemente Dischi ci sarà una vasta esposizione di dischi in vinile ed altri gadget musicali. In collaborazione con Vintage Market Calabria, ci saranno stand con accessori handmade, bric-à-brac ed illustrazioni.

Nell’Area Lounge si potranno gustare le proposte drink e food dei partner dell’evento: VAF – Vivendu Artigiani in Fiera con un classico intramontabile come il vin brûlé ed il nuovo esclusivo X-MAS POLITAN, assolutamente da assaggiare; La Pecora Nera con una box aperitivo; L’Arte del Grano con degustazione di pane, taralli e grissini.

L’emittente radiofonica RVS – Radio Valentina, Media Partner dell’evento, per il weekend della Xmas Edition del Vintage Fest trasmetterà in diretta dal Lido San Domenico. In programma talk, interviste ed ospiti. Selezioni musicali vintage e canzoni natalizie accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell’iniziativa.

A seguire Dj Set dall’aperitivo in poi: ai giradischi Emilio Agosto per una raffinata selezione di musica rigorosamente su vinile. Sonorità old-school e suoni contemporanei si susseguiranno in un crescendo di groove e buone vibrazioni.

“Vintage Fest Xmas Edition” è un’iniziativa per tutte le età che unisce appassionati di vintage, artigianato e musica nel periodo più magico dell’anno. Quale migliore occasione per acquistare regali di Natale sorseggiando un buon drink, stuzzicando qualcosa ed ascoltando buona musica con vista sul mare?