Al “Malafarina” di Soverato giovedì 10 ottobre la Giornata sull’obesità per promuovere la Dieta Mediterranea

Giovedì 10 ottobre dalle ore 9,00, all’Istituto Tecnico Tecnologico Malafarina di Soverato sito in via Trento e Trieste e diretto dal Dirigente Scolastico prof. Domenico Servello, si svolgerà l’evento sull’Obesity Day, la campagna di informazione e sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica – ADI che sarà rappresentata dal Presidente Regionale dott.ssa Romana Aloisi e da altre esperti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’importante evento si svolgerà in stretta collaborazione con Coldiretti Calabria, e ci srà la presenza di Giovani Impresa Coldiretti e del suo Delegato regionale dott. Enrico Parisi nonché del presidente di CZ-KR-VV- avv. Fabio Borrello e delle aziende agricole della rete di Campagna Amica. La giornata sarà arricchita anche dalla collaborazione con il Rotary Club di Soverato con il suo presidente dott. Domenico Scopelliti.

In questa edizione 2019 sarà presentata la carta dei Diritti e dei Doveri della persona con obesità, documento sottoscritto dalle principali società scientifiche che si occupano di obesità e nutrizione. Nel corso del meeting, che vedrà protagonisti gli studenti, ci saranno consulti gratuiti da parte dei dietisti, nutrizionisti e medici dietologi che saranno a disposizione dei giovani per colloqui, informazione e consulenza.

Si svolgerà anche una Tavola Rotonda sulla valorizzazione e la qualità nutrizionale di prodotti regionali tipici calabresi, come l’olio e il grano, posti alla base della Dieta Mediterranea e pionieri in Calabria del cibo sano, genuino e di qualità che supera l’idea del nutrimento e diventa risorsa per uno stile di vita salutare per smentire i falsi miti alimentari e le diete alternative. La giornata, sarà conclusa da una degustazione di pane e olio EVO curato dalle aziende della rete Campagna Amica Coldiretti.