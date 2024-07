Al MGFF “Le Roi” Michel Platinì racconta lo spettacolo del calcio

La spettacolarità dell’arte del calcio, le eccellenze gastronomiche e cinematografiche della Calabria sono state protagoniste della seconda serata del Magna Graecia Film Festival, il festival delle Opere Prime e Seconde diretto da Gianvito Casadonte.

Ospite di punta della serata Michel Platini, che accolto con entusiasmo dal numeroso pubblico di appassionati e non dell’Arena Porto di Catanzaro, è stato protagonista sul palco di un incontro moderato dal giornalista e telecronista sportivo Federico Buffa, nel quale sono stati ripercorsi i momenti salienti della carriera e della vita della leggenda del calcio.

“È un piacere essere in Calabria e a Catanzaro. L’ultima volta che sono venuto qui ho fatto due goal e mi hanno detto di non tornare più, ma io sono tornato lo stesso” ha scherzato Le Roi. “Io ho giocato dal primo all’ultimo giorno la partita della mia vita. Il pallone per me è un gioco, non è un fatto commerciale o di politica, ma è un gioco per bambini che li aiuta a diventare migliori” ha concluso il campione.

Ad accoglierlo sul palco anche l’ex calciatore Massimo Mauro che ha commentato invece la partecipazione dell’amico Platini dicendo: “Devo magnificare il senso dell’amicizia con Michel Platini che, dopo 40 anni, ha deciso di onorarla venendomi a trovare in Calabria. Sono veramente felice per la mia regione, la mia città e i miei amici”.

Il Direttore artistico Casadonte ha

Michel Platini ha ricevuto, inoltre, la Colonna d’oro Magna Graecia Film Festival Calabria Motori realizzata dal Brand GB Spadafora, consegnata dall’Amministratore Delegato di Calabria Motori Vivienne Ionà, dal maestro Spadafora e dall’Assessore regionale Gianluca Gallo. Le Roi, il Re del Calcio, è stato premiato per il talento irriverente, geniale e dall’innato senso del goal e per essere un fuoriclasse dal piede d’oro, capace di trasformare ogni tocco di palla in una sorprendente opera d’arte.

Successivamente, a presentare “Dall’alto di una fredda torre”-secondo film in concorso al Festival nella categoria “Opere prime e seconde italiane”- sono stati il regista Francesco Frangipane e il protagonista Edoardo Pesce: una storia drammatica sulla difficile decisione di due figli che, dovendo scegliere quale genitore malato salvare, sono costretti a fare i conti con il passato e i loro più feroci istinti.

Frangipane, di origini calabresi, ha così commentato la sua partecipazione al MGFF: “Devo esprimere la mia gioia nell’essere qui, perché conosco il Magna Graecia da quando sono giovane, essendo originario di Soverato, e sono felice di poter esserci arrivato anche io.”

Sul suo ruolo nel film in concorso, Pesce ha invece commentato: “Sto cercando di esplorare personaggi e storie in cui posso fare esperienza di parti della mia vita che, nella realtà, non posso vivere, con la volontà di raccontare con onestà i personaggi.”

Presente sul palco dell’Arena anche il regista Gianluca Gargano e le attrici Francesca Pecora e Franca Marchese, dopo aver presentato al Supercinema di Catanzaro il loro “In viaggio con lei”, in concorso nella sezione “Opere prime e seconde documentari”.

Gianluca Gargano ha commentato la sua opera sottolineando che “la mia visione è un percorso di vita da quando avevo sette anni. Avevo esigenza di celebrare la forza delle donne e la necessità del mondo femminile e ho deciso di raccontarlo attraverso la ragazza trans protagonista”.

A presentare la seconda edizione del Magna Graecia Food Feast- il progetto nato in collaborazione con la Regione Calabria e il Dipartimento Agricoltura- l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo.

“Noi lo diamo per scontato perche’ siamo calabresi, ma la nostra cucina e il nostro settore enogastronomico è invidiabile – ha detto l’Assessore-. Penso sia importante venga raccontato ed è proprio ciò che stiamo cercando di fare. Posso annunciare che il nostro comparto ha registrato un aumento a due cifre.”

Un ricco programma è previsto anche stasera all’area Porto con la partecipazione alla kermesse del noto comico Jerry Cala’ e la presentazione del film “Io e il secco” alla presenza del regista Gianluca Santoni e del protagonista Andrea Lattanzi.

Al Supercinema di Catanzaro è invece la volta di tre film presentati dai rispetti registi: “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti, alle 18.30, a seguire dalle 20.30, “Fuliggine” di Domenico Pisani e “L’avamposto” di Edoardo Morabito.