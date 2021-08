Al Mu.Ma.K il cielo incontra il mare

Dall’8 al 17 agosto un planetario digitale permetterà l’osservazione dei corpi celesti

Prosegue il cartellone di eventi estivi targati Museo Mu.Ma.K. Dopo una prima carrellata di appuntamenti culturali di diversa natura e tematica, è giunto il momento tanto atteso dai più piccini: l’installazione nell’area museale di Caminia (Stalettì, Cz) di un planetario digitale nell’ambito del progetto “Dove il cielo incontra il mare” dell’associazione culturale “Opus Lab – Ricerca&Didattica”.

L’iniziativa si colloca nel filone di appuntamenti pensati per i più piccoli all’insegna del motto “dal segno al sogno”: le attività del Museo, e quindi dell’Associazione Ka’Minia che ne dirige le attività, sono partite infatti, nel mese di giugno, con il primo concorso di disegno e pittura “La Ferrari dei miei sogni è…” destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Catanzaro, e proseguiranno proprio con quest’ultima iniziativa dedicata a giovani e giovanissimi.

Dall’8 al 17 agosto sarà possibile fare osservazioni notturne del cielo con telescopi e binocoli astronomici. Grazie ad un planetario digitale professionale di 4 metri di diametro, grandi e piccini suddivisi in turni di 20/30 minuti (in accordo con le misure di distanziamento) potranno ammirare il cielo, i pianeti ed il cielo profondo. Se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà possibile seguire anche un’attività di osservazione del cielo notturno con telescopi astronomici. L’attività prevede l’utilizzo di un telescopio professionale per osservare i corpi celesti. I visitatori potranno osservare il cielo direttamente o a distanza, grazie ad una applicazione appositamente predisposta, scaricabile al momento.

Per i più piccoli, sempre su prenotazione, è prevista la presenza di un Robot umanoide che illustrerà le meraviglie del cielo.

Inoltre, durante queste giornate, per coloro che prenoteranno, saranno organizzati dei mini corsi di coding nell’ambito del laboratorio didattico “Coding e Atelier Creativi – Arduino” che prevede la realizzazione di un atelier creativo nell’area museale del Mu.Ma.k, e corsi di robotica educativa all’interno di specifiche postazioni allestite con Robot Mind.

Le attività si svolgeranno tutti i pomeriggi a partire dalle 17 dell’8 agosto, ogni ora, fino a tarda notte. Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni è possibile consultare il numero 3515300271.