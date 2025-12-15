Al Museo del Rock di Catanzaro Elijah Wald racconterà Dylan e la scena del Greenwich Village

«Un grande folk singer che combina abilità musicale, ottime scelte di repertorio e una memoria storica che lo colloca tra i migliori del suo campo. Se tiene un concerto, non potete perderlo». È così che Eli Smith, direttore del Brooklyn Folk Festival e del Washington Square Folk Festival, ha descritto Elijah Wald, uno dei personaggi più influenti del XX secolo. Giovedì 18 dicembre, alle ore 18, il Museo del Rock di Catanzaro ospiterà il chitarrista, cantante e narratore che da quasi cinquant’anni porta in giro per il mondo storie e musiche capaci di attraversare epoche e culture.

Introdotto da Piergiorgio Caruso, che guiderà il pubblico verso questo viaggio musicale e narrativo unico, Wald con i suoi brani ci condurrà nel cuore del Greenwich Village dei primi anni ’60, quando un giovane Bob Dylan arrivò a New York e si immerse in un ambiente musicale vibrante, popolato da figure come Woody Guthrie, Pete Seeger, Odetta, Dave Van Ronk, Ramblin’ Jack Elliott, Eric Von Schmidt e Jean Ritchie. Molti di loro furono amici e compagni di viaggio dello stesso Wald, che con Dave Van Ronk condivise palchi, registrazioni e persino il divano di casa.

Nel corso della serata ripercorrerà l’evoluzione di Dylan: dalle antiche ballate folk come The Cuckoo e Nottamun Town, passando per brani giovanili meno noti, fino ai capolavori che hanno segnato una generazione – Blowin’ in the Wind, Masters of War, Mr. Tambourine Man. Ogni canzone sarà intrecciata a racconti e memorie che restituiscono il clima di quegli anni e il percorso che trasformò Dylan da giovane cantautore folk in icona mondiale.

Elijah Wald non è solo un interprete raffinato, ma anche un cronista della musica americana e internazionale: autore di libri su Robert Johnson, Jelly Roll Morton, Josh White e di saggi provocatori come How the Beatles Destroyed Rock ’n’ Roll, ha vinto un Grammy per le sue liner notes e ha ispirato film come A proposito di Davis dei fratelli Coen e A Complete Unknown.

Assistere alla performance di Elijah Wald sarà un’occasione per lasciarsi trasportare dalle canzoni e dalle storie che hanno segnato un’epoca, e che ancora oggi parlano a ciascuno di noi.