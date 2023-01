Al Museo del Rock di Catanzaro una serata dedicata a Rino Gaetano

Il giornalista Michelangelo Iossa presenterà la sua biografia del musicista crotonese

“Il cantautore venuto dal futuro”. Una definizione che rende il giusto tributo a Rino Gaetano, nome indimenticato del cantautorato italiano e della vita culturale del nostro Paese. Il Museo del Rock di Catanzaro, sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18.00, renderà omaggio all’artista crotonese con la presentazione della biografia ‘Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu’ di Michelangelo Iossa, pubblicato da Hoepli Editore.

La scomparsa prematura e improvvisa, avvenuta il 2 giugno 1981 in seguito ad un incidente stradale, ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan e della Calabria intera, che aveva imparato ad amare quel suo essere musicista fuori dai canoni musicali dell’epoca.

Dalla vita privata ai grandi successi, nel suo libro, il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa racconta la storia del grande artista dagli esordi e dal “suo sud” fino all’incredibile culto, vivo ancora oggi, che si è creato intorno alla sua figura e alla sua musica.

Arricchiscono l’opera una testimonianza di Renzo Arbore, un’intervista esclusiva a Sergio Cammariere e due appendici dedicate agli incontri di Rino con grandi musicisti e ai luoghi della sua vita, a partire da Crotone.

Nel corso della serata la conversazione con Michelangelo Iossa, moderata da Piergiorgio Caruso, contribuirà ad approfondire la figura di Rino Gaetano, e sarà supportata dall’ascolto su vinile di alcune tra le più belle canzoni del suo repertorio, che lo stesso giornalista definisce “piccoli grandi regali che il futuro ci ha messo a disposizione”.

Michelangelo Iossa è giornalista, critico musicale e docente di Musicologia all’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Collabora da tempo con alcune delle più importanti testate italiane tra cui Corriere del Mezzogiorno e Corriere della Sera.

A partire dal 2003, la sua passione per la musica lo ha portato a firmare alcuni volumi dedicati a leggende della musica internazionale – dai Beatles a Michael Jackson, passando per Pino Daniele e John Lennon: gli ultimi, in ordine di tempo, sono ‘Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blue’ e ‘La Grande Storia di Paul McCartney’ (scritto con Carmine Aymone e Riccardo Russino), entrambi pubblicati da Hoepli Editore. Per assistere alla serata è necessaria la prenotazione, contattando il numero di cellulare 379.1718376.