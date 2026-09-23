Al Parco Archeologico di Scolacium arrivano le “Odissee Segrete”: un viaggio immersivo tra arte, suoni e mito

Il mito omerico prende nuova vita e si veste di suggestioni contemporanee nella splendida cornice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium. Il prossimo 26 settembre andrà infatti in scena “Odissee Segrete”, un appuntamento di spicco all’interno della rassegna Venitinda Fest.

​L’evento propone un vero e proprio percorso esperienziale guidato dal tema “L’Odissea di Omero in un viaggio immersivo in mondi fluttuanti”. L’iniziativa invita il pubblico a perdersi in un labirinto di installazioni visive, sonore e performative, nate per dare voce ai personaggi più marginali dell’epica classica e far emergere le risonanze emotive più nascoste della celebre narrazione. La serata si arricchirà inoltre di narrazioni emozionali, opere di video art e performance live in programma dalle 21:30 alle 22:30.

​L’esperienza sarà articolata su due turni d’accesso per consentire una fruizione ottimale:

​Primo turno: ore 19:30

​Secondo turno: ore 21:00

​Un’occasione accessibile a tutti grazie al costo simbolico del biglietto d’ingresso fissato a 1€, con la partecipazione agli eventi gratuiti compresa nel prezzo del titolo di accesso.

​I biglietti sono acquistabili direttamente online o tramite l’app ufficiale Musei Italiani. Per maggiori dettagli e informazioni è possibile contattare i numeri 335.8313971 e 0961.391356. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire i classici in una veste originale e coinvolgente.