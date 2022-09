Al Rebus beach di Soverato iniziativa di “Italia Sovrana e Popolare” con il giornalista Franco Fracassi

“L’agenda 20/30 del capitalismo globale, virus, vaccini, controllo sociale e green washing” temi delicati e importanti al centro del confronto che si terrà domani, lunedì 5 settembre alle 19, al Rebus Beach, sul lungomare di Soverato alla presenza della senatrice Bianca Laura Granato, candidata nel Collegio Calabria 1 all’uninominale Camera per “Italia Sovrana e Popolare” e di Franco Fracassi, giornalista, scrittore, documentarista, fotografo, esperto di geopolitica.

Fracassi porterà una testimonianza importante sui temi della guerra – come la sua esperienza in Donbass – e della globalizzazione. Fino al 2004 ha lavorato per testate italiane e internazionali, tra cui il settimanale “Avvenimenti”.

Ha scritto per agenzie di stampa, quotidiani, settimanali, mensili, ha realizzato servizi radiofonici e televisivi, coprendo i principali eventi mondiali (la caduta del Muro di Berlino, il colpo di Stato in Russia, le Olimpiadi di Atlanta, i mondiali di calcio, i vertici internazionali, tra cui il G8 di Genova) e realizzando inchieste su terrorismo, mafia, servizi segreti, corruzione. Per sedici anni è stato inviato di guerra (Croazia, Bosnia, Kosovo, Angola, Sri Lanka, Iraq, Afghanistan, Israele). Come regista ha diretto quindici documentari d’inchiesta (di cui è stato anche autore e produttore), tutti distribuiti in Italia e all’estero.