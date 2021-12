Al Teatro Comunale di Catanzaro il concerto natalizio “Light of the world”

Al Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico, il Natale continua. Il calendario di eventi in programma nell’importante struttura culturale diretta da Francesco Passafaro si arricchisce di ulteriori appuntamenti. E questo per regalare ancora momenti di spensieratezza alle serate di queste festività, segnate dal rigore del rispetto delle misure anti-covid, ma senza rinunciare alla magia del teatro, della musica e della danza.

Giovedì 30 dicembre, alle 20.30, sul palcoscenico del “Comunale” brilleranno il Polifonico Singing Cluster e al Piccolo Coro Carillon per il concerto natalizio “Light of the world”.

Il titolo dell’evento rimanda alla luce del Salvatore che nascendo ha illuminato il mondo, ma anche a quella luce, simbolo di speranza, di cui adesso c’è tanto bisogno, visti i tempi che stiamo ancora vivendo.

Durante il concerto saranno eseguiti diversi brani della tradizionale natalizia italiana e straniera (Astro del ciel, Adeste fideles, Bianco Natale, Deck the hall, Carol of the bells e molti altri) oltre che diversi pezzi scelti da un repertorio ampio e variegato (What a wonderful

Il Coro Polifonico Singing Cluster nasce più di venti anni fa a Catanzaro e da poco si è costituito in associazione, con lo scopo di diffondere la conoscenza e la pratica della polifonia antica e contemporanea. Il Direttore del Coro è Giulio De Carlo. Il futuro e la speranza del Coro Polifonico Singing Cluster è rappresentato dal Piccolo Coro Carillon della maestra Claudia Lamanna, un ensemble di voci bianche con cui spesso sono state attivate fruttuose collaborazioni. Questo ambizioso e delicato progetto rivolto a bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 13 anni, si ispira al modello pedagogico del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, secondo il quale il canto rappresenta un veicolo efficace attraverso cui affrontare tematiche costruttive in modo semplice e spontaneo.

Un’altra occasione, quindi, per trascorrere qualche ora “fuori dal mondo”, e magari cogliere l’occasione per prenotare la tua “gift card”. Continua, infatti, la campagna “Quest’anno a Natale regala il Comunale”, vale a dire una Gift Card con cui si possono vedere tutti gli spettacoli prodotti dal Comunale a prezzo ridotto, tutti i film del cinema, oltre agli spettacoli delle altre compagnie teatrali.

Per averla è semplicissimo: si può pagare da casa (anche lontano da Catanzaro) direttamente dal sito del Teatro Comunale, scegliendo tra tre importi differenti: 30 euro, 50 euro e 100 euro (e in regalo anche la felpa di Viva Catanzaro!). Oppure direttamente al botteghino, scegliendo l’importo. È ancora il momento di regalarci la voglia di stare di nuovo insieme. Per prenotazioni e informazioni chiama Carmen allo 0961 741241.