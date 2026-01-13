Al Teatro Comunale di Soverato va in scena “La Scommessa”: l’azzardo che mette a nudo l’anima

Il sipario del Teatro Comunale si prepara ad alzarsi su una vicenda che scava nelle fragilità umane, tra il vizio del gioco e la tenuta dei legami affettivi.
Il prossimo 22 gennaio 2026, alle ore 21:00, approda a Soverato “La Scommessa”, una pièce intensa e dal ritmo serrato che vede protagonisti Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi.
Due mondi, un unico vizio
Al centro della narrazione troviamo due uomini uniti dalla stessa ossessione, ma divisi dalla classe sociale e dal modo di gestire l’azzardo. Da una parte Enrico (l’avvocato), un giocatore lucido che conosce i propri limiti; dall’altra Michele, un operaio in mobilità che ha smarrito il senso della misura, trascinando la famiglia in un baratro di debiti e bugie.
Il cuore della storia: Chiara
Tra i due si staglia la figura di Chiara (interpretata da Gaia De Laurentiis), una donna forte e leale che, nonostante il disastro economico e il difficile rapporto con una figlia ormai lontana, non ha mai smesso di amare Michele.
L’equilibrio, già precario, precipita definitivamente quando la ludopatia di Michele supera il confine della dignità: l’uomo arriva a scommettere con l’amico sulla fedeltà della propria moglie. Un atto estremo che trasformerà la commedia umana in una spietata resa dei conti.
Un finale tutto da scoprire
L’opera promette di accompagnare lo spettatore attraverso i meccanismi psicologici dello scommettitore, culminando in un confronto a tre che ribalterà le carte in tavola.
La scoperta dell’infame scommessa da parte di Chiara sarà il motore di un finale sorprendente, capace di far riflettere sul valore del rispetto e sulle conseguenze delle proprie scelte.
Dettagli dell’evento:
Data: 22 gennaio 2026
Orario: ore 21:00
Location: Teatro Comunale di Soverato
Cast: Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi