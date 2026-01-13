Al Teatro Comunale di Soverato va in scena “La Scommessa”: l’azzardo che mette a nudo l’anima

Il sipario del Teatro Comunale si prepara ad alzarsi su una vicenda che scava nelle fragilità umane, tra il vizio del gioco e la tenuta dei legami affettivi.

Il prossimo 22 gennaio 2026, alle ore 21:00, approda a Soverato “La Scommessa”, una pièce intensa e dal ritmo serrato che vede protagonisti Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi.

Due mondi, un unico vizio

​Al centro della narrazione troviamo due uomini uniti dalla stessa ossessione, ma divisi dalla classe sociale e dal modo di gestire l’azzardo. Da una parte Enrico (l’avvocato), un giocatore lucido che conosce i propri limiti; dall’altra Michele, un operaio in mobilità che ha smarrito il senso della misura, trascinando la famiglia in un baratro di debiti e bugie.

Il cuore della storia: Chiara

​Tra i due si staglia la figura di Chiara (interpretata da Gaia De Laurentiis), una donna forte e leale che, nonostante il disastro economico e il difficile rapporto con una figlia ormai lontana, non ha mai smesso di amare Michele.

L’equilibrio, già precario, precipita definitivamente quando la ludopatia di Michele supera il confine della dignità: l’uomo arriva a scommettere con l’amico sulla fedeltà della propria moglie. Un atto estremo che trasformerà la commedia umana in una spietata resa dei conti.

Un finale tutto da scoprire

​L’opera promette di accompagnare lo spettatore attraverso i meccanismi psicologici dello scommettitore, culminando in un confronto a tre che ribalterà le carte in tavola.

La scoperta dell’infame scommessa da parte di Chiara sarà il motore di un finale sorprendente, capace di far riflettere sul valore del rispetto e sulle conseguenze delle proprie scelte.

Dettagli dell’evento:

​Data: 22 gennaio 2026

​Orario: ore 21:00

​Location: Teatro Comunale di Soverato

​Cast: Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi

