Al Teatro del Grillo di Soverato domenica 2 marzo in scena “Dora in Avanti”

Protagonista di questo monologo, scritto da Domenico Loddo e con la regia di Christian Maria Parisi, è l’attrice Silvana Luppino.

Questo testo è un gioco serio che esplora la vita attraverso le parole. Al centro c’è Dora Kieslowsky, protagonista e antagonista della storia, che rimane ferma mentre oscillando sull’altalena riflette sul suo passato.

Usa una canzone per rivivere il momento in cui il suo mondo è crollato, simbolizzando un’inerzia che la tiene intrappolata in un eterno fermo immagine. Dora rappresenta i nostri fallimenti come figlia, moglie e madre, diventando uno specchio delle nostre sconfitte e della vita vera.

DORA IN AVANTI con Silvana Luppino

Di Domenico Loddo

regia Christian Maria Parisi

scene Valentina Sofi

assistente alla regia Francesca Cati

luci Guillermo Laurin

produzione Teatro Primo

DATA

2 marzo 2025

ORARIO

TURNO A ore 17:00

TURNO B ore 20:45

Durata 55′ senza intervallo