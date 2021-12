Al Teatro del Grillo di Soverato il 4 e 5 dicembre in scena “Parlami d’amore”

Proseguono gli appuntamenti al Teatro del Grillo di Soverato nell’ambito della stagione Ritorno al futuro. Sabato 4 dicembre alle ore 20.45 e domenica 5 alle ore17 andrà in scena Parlami d’amore di Philippe Claudel, diretto da Francesco Branchetti e interpretato dallo stesso Branchetti con Nathalie Caldonazzo.

Fragilità, debolezze e in alcuni momenti candore trovano spazio in un duetto di coppia a tratti terribile, ma sempre accompagnato da irresistibile humor e travolgente ironia.

La regia intende restituire al testo la straordinaria capacità di indagare l’animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo con noi stessi e poi con gli altri; ansie, paure, malinconie, dolori, solitudini si confondono in una danza che muta di ritmo ad ogni scambio di battute tra i protagonisti; tra momenti di grande ironia e amarezze profonde ci muoviamo come investigatori alla ricerca di verità nel “privato” di un rapporto di coppia, di una relazione, di un incontro.

Scene e musiche daranno un apporto fondamentale a questo viaggio nel mondo dei rapporti tra uomini e donne, nell’inconscio, nella psiche, di cui sono proiezioni.

Prezzi biglietti:

intero euro 22,00

ridotto (under 25) euro 15,00

Info e prenotazioni 0967/23156

www.teatrodelgrillo.it

DATA

4 | 5 dicembre 2021

ORARI

4 dicembre ore 20:45

5 dicembre ore 17:00

Durata 90′ con intervallo