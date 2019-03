Al Teatro di Soverato in scena la Traviata “Gaudio di un’illusione“

Con la Traviata “gaudio di un’illusione“ l’associazione Pondus si prefissa l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su una forma d’arte complessa ma allo stesso tempo importantissima.

E proprio mossa dal dovere verso il recupero del nostro patrimonio artistico e culturale che l’associazione Pondus ha proposto tale spettacolo scomponendone i contenuti , in maniera tale da poter essere presentati in chiave più leggibile e integrando in forma narrativa la spiegazione, il contesto e l’analisi dei personaggi al fine di colmare le eventuali incomprensioni dovute alla complessità di un linguaggio come quello contenuto all’interno di un’opera lirica.

L’arduo compito ha visto impegnati in un’impresa non semplice il direttore d’orchestra M.Marco Codamo ed il regista M.Gianluca Chiera, che hanno insieme elaborato una riduzione dell’opera.

La riduzione consiste principalmente in un organico orchestrale di minore numero, senza coro, ridotto quindi all’essenziale esecutivo. Ciò ha comportato dei tagli allo spartito e all’ integrazione della narrazione che diventa anello di congiunzione e conduce ad una migliore comprensione di un capolavoro come Traviata.

I due maestri che ,insieme hanno collaborato nel massimo rispetto dell’opera, hanno potuto trovare terreno fertile per le loro intenzioni nella città di Soverato dove l’amministrazione comunale ha saputo cogliere al volo l’importante occasione, concedendo gli spazi necessari alla messa in scena. Il teatro comunale verrà allestito è con scene dai tratti essenziali ,per diventare così giaciglio di un’alchimia che speriamo possa coinvolgere i ragazzi delle scuole secondarie, il 29 mattina, il pubblico di adulti nella serale del 30 Marzo.

Se si facesse più forte il senso del dovere e di protezione verso ciò che ci appartiene, il nostro futuro sarebbe animato da persone mature che saprebbero scegliere con saggezza poiché avrebbero come base solide fondamenta ,ossia un bagaglio storico, artistico ed educativo importante degno di una nazione cardine mondiale di arte e cultura, come L’Italia.

La manifestazione rientra all ’interno del progetto ” Ausonia Opera festival”.