Al Teatro Politeama di Catanzaro sei giornate di audizioni per Italia’s Got Talent

Il Teatro Politeama di Catanzaro si trasformerà ancora una volta in un grande set per ospitare le registrazioni di Italia’s Got Talent, uno dei format di maggior successo al mondo, prodotto in Italia da Fremantle, che tornerà prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Una produzione originale che, dopo l’edizione del 2023 che aveva già visto il Capoluogo calabrese fare da cornice alla sfida tra talenti, ha confermato la scelta di tornare a Catanzaro questa volta con una presenza ancora più consolidata.

Il Politeama ospiterà, infatti, l’unica tappa per le audizioni che rappresentano il lasciapassare per le successive fasi delle semifinali e della finale. Sei giornate di registrazioni previste per il 9, 11, 12, 14, 15 e 16 aprile prossimi che offriranno, ancora, l’opportunità di partecipare come pubblico e assistere alle performance dei concorrenti.

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi facendo preventiva richiesta tramite il form al link www.italiasgottalent.it/pubblico. Possono partecipare anche minorenni, dai 12 anni compiuti, con almeno un genitore presente, oppure, con un maggiorenne delegato da entrambi i genitori.

I casting per il programma riserveranno certamente la possibilità di scoprire tanti talenti diversi tra loro, alcuni di rilievo internazionale, che porteranno sul palco discipline ed esibizioni spettacolari, per uno show divertente ed emozionante.

“Per il Politeama è motivo di grande orgoglio ed entusiasmo poter nuovamente mettere a disposizione il teatro e le proprie strutture per Italia’s Got Talent, una produzione così importante, che ha scelto di riconfermare Catanzaro come tappa nazionale per le audizioni” commentano il sindaco e Presidente della Fondazione Politeama, Nicola Fiorita, insieme alla Sovrintendente Antonietta Santacroce e al Direttore generale Settimio Pisano.

“Un risultato che certifica il livello di gradimento e di reputazione che la nostra realtà è riuscita a conquistare, aprendo nuovi orizzonti anche per un utilizzo più ampio del teatro. Siamo certi che un calendario di registrazioni ancora più lungo contribuirà a portare migliaia di persone in città e a creare un indotto importante anche in termini economici per il territorio”.