Al via a Badolato Borgo il meeting scientifico internazionale “MemCat”, finanziato dall’European Innovation Council (EIC) nell’ambito del programma Horizon Europe – EIC Pathfinder Open.

Il meeting è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria (le cui attività in loco sono seguite dal Prof. Sergio Santoro) e vanta il patrocinio istituzionale del Comune di Badolato ed il supporto organizzativo della Pro Loco Badolato APS.

Il progetto MemCat mira allo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione della CO₂ e dell’idrogeno verde in etilene, contribuendo alla decarbonizzazione dei processi industriali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Al meeting – con diversi momenti extra in programma, di carattere interculturale e conviviale – stanno prendendo parte ricercatori e docenti provenienti dai partner del consorzio internazionale 1 Cube BV (le cui attività sono qui coordinate dal Prof.Fausto Gallucci e dalla Dott.ssa Simona Scoppa): International Iberian Nanotechnology Laboratory (Portogallo, coordinatore del progetto MemCat), University of Jyväskylä (Finlandia), Technische Universiteit Eindhoven (Paesi Bassi), Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion (Germania), Universidad de Vigo (Spagna) e Università della Calabria (Italia).

>> Note importanti: Venerdì 05 Giugno, mattina e pomeriggio, all’interno del Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli, si terrà l’evento conclusivo TEENTECH2 DAY (aperto al pubblico) a cui prenderanno parte 5 progetti della Commissione Europea e 16 tra ricercatori, docenti universitari ed esperti del settore, che approfondiranno temi legati all’innovazione, alla mobilità a idrogeno, alla dissalazione e alle tecnologie sostenibili.