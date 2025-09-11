Al via a Catanzaro la Festa di Santa Maria

Riparte più viva che mai l’ormai centenaria Festa di Santa Maria nel noto quartiere catanzarese, tra l’altro una delle più antiche della regione.

Grazie al Comitato Festa Santa Maria Zarapoti – di cui fanno parte l’Associazione A Funtanedda APS, il Circolo Sociale Zarapoti e l’Associazione Devoti – il quartiere Santa Maria è pronto ad accendere luminarie e spiriti con quattro giorni di eventi da giovedì 11 settembre a domenica 14.

“Abbiamo deciso di offrire un programma variegato che potesse abbracciare le esigenze di tutti e portare una ventata di freschezza nel quartiere e in tutta la città di Catanzaro” ha dichiarato Umberto Canino, presidente del Comitato.

“La Festa di Santa Maria rappresenta per tutti noi un momento di grande crescita in termini di condivisione intergenerazionale, di relazioni e di sviluppo. Il supporto crescente degli sponsor e l’impegno dei volontari contribuiscono a rinvigorire l’evento di anno in anno”.

Ci sarà spazio per la musica con i concerti di Pierdavide Carone, Davis Muccari e gli artisti di Santa Maria. E ancora la cena solidale “Aggiungi un posto a tavola”, 1° concorso “gara di torte Santa Maria”, le sfilate di moto a cura del Vespa Club Catanzaro e quella di auto Fiat 500 a cura del “Gruppo 500 per Passione”.

Non mancheranno, inoltre, momenti di intrattenimento e gioco per i più piccoli con i giochi popolari, il truccabimbi e la sfilata delle mascotte. Si chiuderanno i festeggiamenti con lo spettacolo musicale “Rewind 90” e i consueti fuochi pirotecnici.

Insieme al Presidente Umberto Canino, fanno parte del Comitato Festa Santa Maria Zarapoti il co-presidente Antonio Orlando, il segretario Francesco Carioti, il tesoriere Marco Mancuso e i consiglieri Cristian Procopio, Gianmarco Andreacchio, Saverio Tassone, Massimo Scarfone e Domenico Mellace.

Il Comitato Festa opera in piena collaborazione con la comunità parrocchiale di Santa Maria Zarapoti grazie alla piena disponibilità del parroco don Giorgio Pilò, del viceparroco don Salvatore Bilotta e del parroco emerito don Giovanni Godino.