Al via a Catanzaro l’allestimento dello show Italia’s Got Talent

Sono iniziate ieri le operazioni di carico e scarico tir per l’allestimento dello show Italia’s Got Talent, che vedrà il Teatro Politeama trasformarsi in un grande studio televisivo per ospitare le audizioni dei concorrenti nelle giornate del 23 e 24 marzo prossimi.

Si è messa in moto l’imponente macchina produttiva targata Disney+ che porterà un notevole indotto per il territorio, grazie alla presenza di centinaia di operatori e al boom di prenotazioni per assistere come pubblico nel corso della due giorni.

La Fondazione Politeama, con il suo management, ha profuso la massima disponibilità e collaborazione per fare in modo che il ritorno di Italia’s Got Talent a Catanzaro, dopo alcuni anni dalla precedente esperienza, rappresenti anche un’occasione di promozione per la città.

“Non è mai facile portare una grande produzione televisiva in Calabria – commenta il Direttore generale Aldo Costa – e, in tal senso, vedere il Politeama una seconda volta fare da cornice di IGT è la conferma della qualità e della professionalità conquistate sul campo negli anni. Pur con tanti sacrifici, cercheremo di essere all’altezza della sfida, per accogliere tutti al meglio e offrire una bella immagine della città”.

Sale, inoltre, l’attesa per il red carpet che sarà allestito nell’area esterna al Politeama in occasione del primo ingresso dei giurati previsto per giovedì 23 marzo, nel primo pomeriggio: si tratta delle new entry Elettra Lamborghini e Khaby Lame e dei veterani Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione, invece, saranno Aurora e Fru dei The Jackal.

Il traffico e la sosta nella zona del teatro saranno così regolamentati fino a sabato 25 marzo: divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati, ad eccezione dei mezzi necessari per la realizzazione dello spettacolo, in: Via Italia, nel tratto compreso tra l’Hotel Altavilla e il Politeama; Via Jannoni, nel tratto compreso tra Via delle Clarisse e Discesa Cavour; Piazza Unità d’Italia. Il traffico su via Italia, escluso i residenti, sarà interdetto il 23 marzo, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, e il 24 marzo dalle ore 13 alle ore 15.