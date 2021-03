Al via a Montepaone l’Ambulatorio solidale

“L’Associazione “Salus et Virtus”, formata da medici ed infermieri che presteranno gratuitamente il loro servizio, garantirà prestazioni gratuite rivolte ai cittadini che versano in condizioni di disagio socio-economico.

Il progetto è stato presentato presso l’Unione dei Comuni, ed è stato accolto favorevolmente dall’Amministrazione Comunale di Satriano, con la presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Giuseppino Basile. La sede dell’ambulatorio sarà a Montepaone, in via Nazionale, di fronte la stazione ferroviaria.

In un momento di difficoltà storica come quella che stiamo vivendo, l’accesso gratuito alle prestazioni sanitarie specialistiche diventa prezioso per i più bisognosi”. Lo si legge nella pagina facebook del comune di Satriano.

Di seguito le modalità per accedere al servizio.