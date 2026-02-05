Al via a Santa Caterina dello Ionio i nuovi corsi dell’offerta formativa del Progetto Giovani APS

​Si terrà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso la sala consiliare della sede municipale, la presentazione del Catalogo di offerta Formativa da parte dell’Associazione Progetto Giovani APS.

L’Ente, accreditato dalla Regione Calabria per la Formazione Superiore e Continua, ha recentemente stabilito la propria sede presso l’edificio scolastico di Viale Piave nel Centro Storico di Santa Caterina dello Ionio.

​Dopo l’inaugurazione dello scorso dicembre, la struttura è ora pronta ad accogliere gli utenti. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Severino, mira al rilancio del territorio, alla valorizzazione del Centro Storico e alla creazione di nuove opportunità per i cittadini.

Questa presentazione rappresenta un’occasione strategica per lo sviluppo delle competenze e della crescita occupazionale, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento attraverso la valorizzazione delle risorse umane locali.

Dettagli dell’offerta formativa:

​Corsi autofinanziati.

​Corsi finanziati, inclusi i programmi GOL e Garanzia Giovani.

​Percorsi di upskilling e reskilling per l’implementazione delle competenze.

​Certificazioni e patentini, tra cui ICDL, EIPASS e certificazioni linguistiche.

L’evento è aperto a tutti gli interessati a conoscere le opportunità formative e a partecipare attivamente alla crescita del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.