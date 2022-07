Al via domani il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro

Tutto pronto per l’apertura della 19esima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro che da domani sabato 30 luglio, fino a domenica 7 agosto, animerà la Città Capoluogo di Regione con un fitto programma di proiezioni, masterclass, momenti musicali ed eventi speciali. Il cuore pulsante delle serate sarà, ancora una volta, l’Area Porto dove è stata allestita una grande arena all’aperto pronta ad ospitare oltre 1300 spettatori tra sedute in platea e tribune.

Dopo le scorse due edizioni segnate dalle restrizioni anti-covid, la capienza è stata aumentata per consentire la libera partecipazione del pubblico di appassionati. Si ricorda che l’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazioni, e che l’orario delle serate è fissato per le 21 con la volontà degli organizzatori di anticipare l’inizio della scaletta.

Nel centro storico, al contempo, si alterneranno tanti altri appuntamenti al Chiostro del San Giovanni e al Supercinema, con l’attenzione puntata sulle masterclass con i grandi nomi del cinema italiano ed internazionale sostenute dalla Calabria Film Commission.

Diversi i servizi messi a disposizione per favorire la mobilità e l’accesso all’area eventi. L’Amc Spa, partner del Festival, metterà a disposizione una navetta per accompagnare in centro città alcuni degli ospiti della kermesse che prenderanno anche la funicolare. Inoltre, da domani tornerà il trenino del mare: tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 24, il suggestivo mezzo percorrerà interrottamente il lungomare, collegando anche la zona di Giovino, e facendo fermata all’altezza del Porto.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO WEEKEND

SABATO 30 LUGLIO

Chiostro del San Giovanni

Ore 21.00 RUE GARIBALDI di Federico Francioni – Incontro con il regista.

Arena Porto

Ore 21.00 TRA LE ONDE di Marco Amenta – Incontro con il regista.

Performance musicale: Il Volo

Ospiti: Ludovica Francesconi, Sara Lazzaro, Federico Francioni, Michele Torpedine.

DOMENICA 31 LUGLIO

Chiostro del San Giovanni

Ore 18.00 Masterclass di Marco Leonardi.

Ore 19.00 L’ARTE DELL’ESPERIENZA– Presentazione del libro di Marco Bonini.

Ore 21.00 NON SONO MAI TORNATA INDIETRO di Silvana Costa – Incontro con la regista

Arena Porto

Ore 21.00 FREAKS OUT di Gabriele Mainetti – Incontro con Aurora Giovinazzo e Nicola Guaglianone.

Ospiti: Manuel Agnelli, Marco Bonini, Silvana Costa, Zahi Hawass e Marco Leonardi.