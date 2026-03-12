​Al via “Echo del Sud”: a Petrizzi i giovani diventano autori della rigenerazione culturale

Allo start “Echo del sud”. I laboratori del progetto di rigenerazione culturale di Makros che trasforma il borgo di Petrizzi in vera e propria bottega narrante permanente e mette i giovani al centro come autori e protagonisti, prende forma.

Tre i percorsi laboratoriali costituenti l’intero progetto che coinvolgeranno gli studenti dell’ITT Malafarina di Soverato, dell’IIS Ferrari, dell’IC Corrado Alvaro di Chiaravalle Centrale e dell’IC Mario Squillace di Montepaone.

Il lavoro complesso ma ben articolato quello dell’associazione petrizzese che si occupa da sempre di progetti innovativi applicati alla cultura creativa mediante l’uso di nuove tecnologie è vittorioso del Premio Buoncampo 2025 finanziato dalla Fondazione pugliese Vincenzo Casillo che sostiene iniziative capaci di generare valore culturale e sociale nelle comunità.

Miriam Santopolo, Presidente del sodalizio culturale promotore, tiene a chiarire i tre lab costituenti il progetto, “Reboot borghi”, “Il silenzio che racconta” e “Dove nascono le storie” non si limiteranno ad essere mera attività formativa ma cuore pulsante del lavoro perchè suggestioni ed interpretazioni partorite trasmuteranno in materiali narrativi capaci di dare voce ai luoghi, alle memorie ed alle visioni dei partecipanti.

Nuovi piani innovativi che integrano tecnologie immersive e forte partecipazione comunitaria divengono realtà.

Il teatro uscito fuori dagli spazi tradizionali diventa accessibile e partecipativo.

Massimiliano Giorla