Al via i lavori di rifacimento della rete idrica del Centro Capoluogo di Santa Caterina dello Ionio

Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete idrica nel Centro Capoluogo mettendo così a regime la variazione di bilancio di 900.000 € approvata lo scorso giugno.

Questi interventi per un importo pari a 250.000€, di fatto, si uniscono a quelli di 650.000€ destinati alla sicurezza del territorio attraverso la regimentazione delle acque e il ripristino di importanti strade interpoderali, i cui lavori stanno procedendo spediti per riconsegnare agli agricoltori locali e proprietari, una via d’accesso sicura ai propri appezzamenti di terra.

Da giugno ad oggi, però, gli uffici hanno lavorato tenacemente anche per la realizzazione di tantissimi altri obbiettivi.

– Progetto di efficientamento energetico con la sostituzione di diversi punti luce in marina e paese (già completati il lungomare, Lacco dell’immacolata e Piazza 29 luglio 1983. Altri punti saranno ripristinati).

– Nuovo appalto per la manutenzione dell’illuminazione pubblica (determina n.194 del 2019).

– Approvazione del progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione della Chiesa del Rosario (determina n.242 del 2019) e delle Chiese Matrice, S.Pantaleone e S.Caterina (delibera di Giunta n.149 del 2019).

– Approvazione progetto preliminare del “Polo Culturale e museale delle arti tra creatività e innovazione” per un importo di 1.200.000€ (delibera di Giunta n. 111 del 2019).

– Risoluzione del rapporto di lavoro con la ditta MAR nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti e nuova assegnazione alla ditta MEA per un periodo di 4 mesi.

– Approvazione del progetto esecutivo della videosorveglianza su tutto il territorio cittadino per un importo di 370.000€ (delibera di Giunta n. 5 del 2020), per il quale è stato già indetto il bando di gara.

– Approvazione del progetto inerente il dissesto idrogeologico per un importo di 950.000€ (delibera di Giunta n.9 del 2020).

Stiamo inoltre lavorando circa l’affidamento della gestione degli impianti di depurazione. Così, il 14 giugno 2019 (con scadenza il 9 luglio) è stato emesso l’avviso per la manifestazione d’interesse destinato alle ditte. Successivamente sono stati mandati gli inviti alle ditte interessate e di conseguenza è stata nominata la Commissione con la prima seduta pubblica fissata per il 14 febbraio 2020.

Tutti questi interventi sono la testimonianza del lavoro incessante portato avanti in questi mesi dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Per questo, sento il dovere di ringraziare particolarmente l’architetto Vacca, responsabile dell’UTC nonché persona di estrema fiducia e competente (da non confondere con le posizioni politiche oggetto di timida speculazione), e il Geom. Luigi Caporale, tecnico comunale sempre sul pezzo e disponibile.

Proprio in merito a questa variazione di bilancio, i cui lavori dovevano essere appaltati entro fine agosto, spesso questi tecnici lasciavano la propria postazione alle 20!

Siamo molto soddisfatti per tutto il lavoro svolto. E ribadiamo il nostro impegno a servizio di Santa Caterina dello Ionio.

Proprio quell’impegno che, insieme alla risoluzione dell’approvvigionamento idrico del Centro Capoluogo, abbiamo promesso in campagna elettorale e che oggi sta diventando tangibile per l’intera comunità!